Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: главный кард турнира и расписание боев
Джошуа проведет поединок с Фрэнсисом Нганну 8 марта
В пятницу, 8 марта, на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии вечера британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах здесь или здесь. Публикуем главный кард турнира.
Главный кард турнира
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.
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