В пятницу, 8 марта, на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии вечера британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах здесь или здесь. Публикуем главный кард турнира.

Главный кард турнира

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;

Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;

Рэй Варгас — Ник Болл;

Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;

Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;

Джастис Хани — Кевин Лерена;

Андрей Новицкий — Хуан Торрес.

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