Боксерский вечер, который возглавит поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и недавним обладателем пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, пройдет в пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде на арене Kingdom Arena. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах здесь или здесь.

Фрэнсис Нганну родился 5 сентября 1986 (37 лет), рекорд в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Энтони Джошуа родился 15 октября 1989 (34 года), рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Полный кард боксерского вечера можно узнать по ссылке на сайте «СЭ».

Основная информация о поединке доступна по ссылке в материале «СЭ».

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