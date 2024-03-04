В пятницу, 8 марта на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринг выйдут бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Начало турнира — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет.

34-летний британец в последнем своем бою победил Отто Валлина из-за отказа оппонента продолжать бой. Это было 23 декабря 2023 года.

37-летний камерунец в своем первом бою в профессиональном боксе, который состоялся 28 октября 2023 года, проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Оценили шансы обоих боксеров на победу в нашем материале.

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