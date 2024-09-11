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Берланга: «Я отправлю Альвареса на пенсию»

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Американский боксер Эдгар Берланга (22-0) заявил, что он станет новым лицом бокса, когда побьет чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Я буду сражаться с легендой и собираюсь сам стать легендой, — заявил Берланга в интервью BoxingScene. — Пришло мое время заявить о себе. Я рожден, чтобы возглавить спорт и стать его лицом. Я одержу победу над ним и отправлю его на пенсию. Он уже оставил свой след в спорте, но люди устали от него и хотят видеть новые лица».

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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