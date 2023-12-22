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Сегодня, 22:03

Цзю рассказал, сколько еще лет Бивол сможет выступать на высоком уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о предстоящем поединке чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой категории россиянина Дмитрия Бивола с британцем Линдоном Артуром.

«Я соперника не видел. По-разному можно судить. Биволу сейчас 33 года — это нормальный возраст, еще есть время, три-четыре года хороших выступлений. Если он не чувствует, что готов сразу к серьезным претендентам, то он все равно должен драться. Посмотрим. Можно выходить и на сильных, и промежуток между боями не будет иметь значения — хотя для меня он играл роль. Но у Бивола еще есть время», — приводит слова Цзю «Газете.Ru».

У Бивола в профессиональном боксе — 21 победа и 0 поражений.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/22/21986125.shtml
Бокс
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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