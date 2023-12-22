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Сегодня, 21:28

Кудряшов считает, что в Саудовской Аравии заинтересованы в бое Бивол — Бетербиев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов оценил вероятность боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я знаком с Вадимом и понимаю, зачем он этого говорит. Он поддерживает интерес к своему боксеру, это правильно с его стороны. Но как подписывать то, для чего пока нет предпосылок. Нужно сначала выиграть предстоящий бой. Думаю, что саудиты заинтересованы в этом противостоянии, а ТВ-каналы пойдут на уступки. Такие бои нужны для бокса. Нужны качественные противостояния, которые есть в ММА, но которых мы давно не видели в боксе. На Сулеймана оказывают политическое давление, но он по большей части бизнесмен, а потом все остальное. Бивол же дрался с Канело и никто не был против», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Дмитрий Бивол (21-0) — чемпион WBA в полутяжелом весе, Бетербиев (20-0) — чемпион в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-dumayu-saudity-zainteresovany-v-boe-bivol-beterbiev/
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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