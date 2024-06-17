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Сегодня, 11:20

Международный турнир по боксу в честь 100-летия Республики Ингушетия пройдет 27 июня

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27 июня в Магасе пройдет международный турнир по боксу в честь празднования 100-летия Республики Ингушетия.

Турнир будет носить статус международной матчевой встречи между командами «Сборная Ингушетии» — «Сборная мира». Встреча пройдет во дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева при поддержке Правительства республики Ингушетия.

Капитаном сборной Ингушетии станет прославленный российский боксер, бывший абсолютный чемпион Константин Цзю, сборную мира возглавит американский и российский боксер Кевин Джонсон.

Сборную Ингушетии представят такие боксеры, как Курейш Сагов (8-2-1, 4КО), Исмаил Илиев (14-3-1, 4КО), Сергей Сергеев (чемпион России и чемпион гран-при лиги Хардкор), Ибрагим Торкоев (молодой представитель ингушской школы бокса).

Медийным боем станет бой между Максом «Топором» Щербаковым и руководителем Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым.

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