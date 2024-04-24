Россияне претендуют на 19 медалей чемпионата Европы. Среди мужчин в 1/4 финала не прошли только два боксера

Муслим Гаджимагомедов уже в полуфинале.

С 18 по 28 апреля в сербском Белграде проходит чемпионат Европы по боксу под эгидой Европейской конфедерации бокса (EUBC), которая является членом Международной ассоциации бокса (AIBA). Президентом AIBA является Умар Кремлев — благодаря его руководству сборные России и Белоруссии выступили на турнире с флагами и гимнами. Всего на чемпионат в Белград приехал 401 боксер из 33 стран, правда, некоторые бойкотировали соревнования.

После завершения квалификационных раундов сформировались четвертьфиналы, а где-то даже и полуфиналы соревнований. До седьмого дня соревнований дошли 19 российских боксеров.

В категории до 48 кг представитель России Эдмонд Худоян встретится с поляком Якубом Сломинским. Путь спортсменов на турнире начнется с этой стадии, а победитель их пары встретится на следующий день с Хасаном Маликовым (Азербайджан) или Себахтином Эргюналом (Болгария). Финал состоится 28 апреля.

Россиянин Василий Егоров проведет поединок против венгра Атилы Бемарта в четвертьфинале ЧЕ в категории до 51 кг. В полуфинале победитель этого боя сразится с кем-то из пары Рудольф Гарбоян (Армения) — Космин Гирлеану (Румыния) 25 апреля. Финал пройдет 27 апреля.

В весе до 54 кг российский боксер Дмитрий Двали побьется с представляющим Сербию Тамиром Галановым, который ранее одолел Гора Айвазяна (Армения) (4:3). На следующий день в полуфинале победитель этой пары встретится с болгарином Ясеном Радевым или Томмазо Скьяккой из Италии. Финал в этой турнирной сетке пройдет 28 апреля.

В категории до 57 кг россиянин Эдуард Саввин в 1/8 финала победил азербайджанца Шамиля Аскерова (5:0), а в четвертьфинале 24 апреля побоксирует с представителем Ирландии Адамом Хессионом — тот ранее одолел белоруса Василе Устуроя (5:0). В полуфинале на следующий день победитель встретится с Джузеппе Каноккио (Италия) или Артуром Базеяном (Армения), финал запланирован на 28 апреля.

Эдуард Саввин (справа) в 1/8 финала победил азербайджанца Шамиля Аскерова. Фото Федерация бокса России

В весовом лимите до 60 кг Всеволод Шумков в 1/8 финала одолел итальянца Франческо Иозию (5:0), чтобы в четвертьфинале выйти на шотландца Ису Акрама, который ранее победил поляка Якуба Сулецкого со счетом 4:1. В полуфинале Шумков или Акрам встретится с Томиславом Джиновичем (Черногория) или Лунесом Хамрауи (Франция). Финал состоится 28 апреля.

В категории до 63,5 кг представитель России Габил Мамедов в четвертьфинале встретится с сербом Сейди Назифом, который ранее победил турка Йигита Уса (3:0). Сам Мамедов одолел итальянца Джакомо Джанотти с таким же счетом. В полуфинале лучшему в противостоянии Мамедов — Назиф предстоит поединок против победителя в паре Роберт Эусебиу Житару (Румыния) — Ричард Ковач (Венгрия). Финал пройдет 27 апреля.

В 1/8 финала категории до 67 кг россиянин Тархан Идигов победил Бояна Зецевича (Босния и Герцеговина) техническим нокаутом во втором раунде, благодаря чему вышел в четвертьфинал, где встретится с Янусом Караваном. Боксер из Молдавии победил Алима Насуфи, представляющего Северную Македонию, со счетом 5:0. В полуфинале Идигов или Караван встретится с победителем пары Нейц Петрич (Словения) — Арарат Арутюнян (Армения).

Тархан Идигов. Фото Федерация бокса России

В категории до 75 кг российский боксер Джамбулат Бижамов одолел грузина Георгия Харабадзе в 1/8 финала со счетом 5:0, а в четвертьфинале сойдется с боксером из Молдавии Давроном Бозоровым, который с таким же результатом победил Кирилла Самодурова (Белоруссия). В полуфинале 26 апреля Бижамов или Бозоров встретится с победителем пары Альмир Мемич (Сербия) — Хамза Срири (Бельгия).

В 1/8 финала категории до 80 кг россиянин Савелий Садома перебоксировал Осаро Лаки Аймуфуа из Австрии со счетом 5:0. В четвертьфинале Садома встретится с Марко Нандором Симоном из Венгрии, а победитель их пары сразится с лучшим в поединке Арджан Исени (Северная Македония) — Растко Симич (Сербия).

В категории до 86 кг чемпион мира Шарабутдин Атаев начнет свой путь сразу с четвертьфинала, где сразится с Никицей Радоничем из Сербии, который ранее со счетом 4:0 одолел Патрика Борцкого, представляющего Польшу. Если Атаев выйдет в полуфинал, он сможет помериться силами с победителем в паре Андрей Кирьяков (Молдавия) — Велько Ражнатович (Сербия). Финал запланирован на 28 апреля.

Серебряный призер Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала ЧЕ в категории до 92 кг победил Вагкана Наницаняна (Греция) со счетом 5:0. Ранее Наницанян с тем же счетом одолел грузина Георгия Чиградзе. В четвертьфинале Гаджимагомедов с тем же счетом победил Сохеба Буафия (Франция), а в финале встретится с Садамом Магомедовым (Сербия). В случае победы Муслим выйдет в финал, где сразится с лучшим в паре Альфонсо Лорен Берто (Азербайджан) — Нарек Манасян (Армения). Финал состоится 27 апреля.

Шансов на медали к 24 апреля российские боксеры-мужчины лишились только в двух категориях. До 71 кг, где Игорь Свиридченков со счетом 1:4 уступил Эскерхану Мадиеву (Азербайджан), и от 92 кг, где Ярослав Дороничев со счетом 2:5 проиграл в четвертьфинале Аюбу Гадфа Дрисси Эль Аиссауи (Испания).

У женщин в полуфиналы вышли россиянки Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Анастасия Кул (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдажанова (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг).