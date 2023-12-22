Яркий боксерский поединок и напряженная схватка по калмыцкой борьбе. Итоги фестиваля единоборств в Элисте

Как прошел большой спортивный вечер в Калмыкии.

Вечером 20 декабря на «Ойрат-Арена» в Элисте состоялся боксерский вечер «Стремись и побеждай», в событии которого встретились калмыцкий бриллиант Чингиз Натыров и Армен Атаев из Кисловодска. Также в рамках этого события прошел фестиваль единоборств «Джамба Тайши». Такой крупный вечер был организован благодаря поддержке главы Республики Калмыкия Бату Хасикова.

В мероприятии участвовали 22 титулованных спортсмена из Республики Дагестан, Астраханской, Саратовской областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха, Москвы, Армении и Республики Калмыкия. Они отстаивали звание сильнейшего в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг, борьба на поясах и национальная калмыцкая борьба.

В схватке по калмыцкой национальной борьбе Гасан Хархачаев из Дагестана одержал победу в финале над Анджой Музыковым, а Санджи Каруев победил в финале борьбы на поясах, одолев Тамирлана Керефова из Москвы. Музыков и Хархачаев несколько раз заставляли судейскую бригаду пересматривать видеоповтор, и в тяжелейшей схватке борец из Дагестана остался непобежденным.

В кикбоксинге Кубки победителя завоевали Михаил Иванов из Якутии и Амир Кубок из Краснодарского края, а в главном бою вечера бокса «Стремись и побеждай» блестящей победой отметился Чингиз Натыров. Боксеры провели шесть тяжелейших раундов, Армен Атаев мало в чем уступал, но в этот вечер удача была на стороне калмыцкого бриллианта, который получил Кубок, пояс чемпиона СКФО и бесконечную благодарность от зрителей не только «Ойрат-Арены», но и тех, кто следил за прямой трансляцией.

Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил знаки отличия и почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия» за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний плодотворный труд сразу трем тренерам. Это Виктор Боктаев, Басангу Нимгиров и Василий Скворцов.