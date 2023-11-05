Бокс/ММА
Любительский бокс
Статьи
Новости Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

5 ноября, 23:30

Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана

Боксер Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никита Иванов уже не в первый раз попадает в криминальные новости.

5 ноября стрельбу у ресторана в центре Москвы открыл мастер спорта по боксу, а также обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов. 37-летний спортсмен открыл огонь возле заведения Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. На место сразу выехали экстренные службы. Потасовка началась из-за того, что Иванов не смог разойтись с одним из посетителей у входа в ресторан.

По информации РЕН ТВ, самый молодой из пострадавших достиг полного 21 года, еще трое заметно старше — 39, 42 и 47 лет. По словам очевидца, Иванов не поделил дверь с самым молодым в компании: «По сути, конфликт из-за двери. Сначала он его встретил у двери и побил, за него начали заступаться охранники. Они начали его выталкивать, он их начал бить. Они очухались, побили его. Он тоже очухался, сходил в машину за стволом, потом пострелял их».

Когда Иванов начал стрелять, избитого им молодого человека в заведении уже не было. Очевидец отметил, что нейтрализовать боксера и забрать пистолет удалось другим посетителям, а при стрельбе пострадали именно охранники заведения. По словам представителя МВД Ирины Волк, задержанного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших от стрельбы госпитализировали.

Для боксера это уже не первый криминальный инцидент, попавший в СМИ. Три года назад чемпиона Европы по боксу уже задерживали полицейские, когда он жестоко избил своего партнера по команде Бассира Мирсиябова. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске. Тогда Мирсиябова госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы.

Никита Иванов становился серебряным призером чемпионата мира по боксу-2011 в Анкаре и брал золото ЧМ-2013 в Минске. Боксер выступал в категории до 81 кг. Согласно BoxRec, в любительской карьере Иванов провел 65 поединков и выиграл 53 из них. Одним из соперников Иванова был действующий чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол, которому тот уступил по очкам.

Никита Иванов
Бокс
55
3
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лякросс 6х6 был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Черти ликуют!» Кремлев потребовал извинений от Сульянова за рекламу со священнослужителем
Новости
RSS RSS
Все новости