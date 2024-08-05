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Задержаны 9 человек, избивших Дмитрия Двали. Боксеру могут установить глазной протез

СК РФ: в Крыму задержали девять человек за избиение боксера Двали
Отдел единоборств «СЭ»
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Дмитрий Двали.
Фото Федерация бокса России
На задержанных заведено уголовное дело.

В Крыму задержали девять человек за жестокое избиение боксера Дмитрия Двали. Ранее эти же люди напали на молодого парня. Спортсмен не остался в стороне, вмешался и в результате сам потерял глаз. Телеграм-канал SHOT раскрыл информацию о личностях нападавших из Феодосии.

Дмитрий Двали. Чемпиона Европы по боксу избила толпа из 15 человек. В результате Дмитрий Двали лишился глаза и завершил карьеру

В списке из девяти человек большинство не имеют официальной работы, а возраст восьми подозреваемых не превышает 30 лет. Двое из девяти задержанных помещены под домашний арест, остальные находятся в отделе полиции.

1. Даниял Аблаев, 22 года, ранее привлекался за грабеж, не трудоустроен.
2. Мемет Аказов, 23 года, официально не трудоустроен.
3. Эдем Бабиченко, 21 год, 25.02.2003, официально не трудоустроен.
4. Артем Маркосян, 25 лет, предприниматель.
5. Владислав Мартыненко, 25 лет, официально не трудоустроен.
6. Назим Махмудов, 31 год, официально не трудоустроен.
7. Александр Волков, 23 года, официально не трудоустроен.
8. Владислав Хохлов, 27 лет, официально не трудоустроен.
9. Владимир Вертий, 24 года, официально не трудоустроен.

Дмитрий Двали. «Мы своих не бросаем». Реакция на трагедию боксера Дмитрия Двали

«Во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД России по Республике Крым все девять участников массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Отмечается, что все задержанные — граждане России, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Всем им предъявили обвинения в покушении на убийство.

28 июля чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, вступившись за молодого человека, которого избивала толпа в Феодосии. По данным SHOT, 24-летний Двали вместе с братом и секундантом приехали в Феодосию для проведения мастер-классов для юных боксеров. Рано утром 28 июля, около 6:30, возвращаясь в отель после пробежки, они увидели, как группа мужчин напала на подростка. Свидетели сообщают, что в драке участвовало около 15 человек. Дмитрий попытался вмешаться, но сам стал жертвой нападения.

В результате неравной схватки Двали потерял глаз. Его срочно перевезли в московскую больницу, где врачи диагностировали перелом орбитальной кости. Они стараются сохранить глаз, хотя вернуть зрение уже невозможно. В интервью SHOT Дмитрий рассказал, что его боксерская карьера завершена, а зрение на втором глазу может ухудшиться из-за повышенной нагрузки. Также в драке пострадал катмен Евгений, помощник Дмитрия, которому сломали руку; ему уже провели операцию и вставили спицу для сращения кости.

Сообщается, что врачи планируют провести операцию, надеясь сохранить хотя бы частичное зрение, но, вероятно, потребуется установка протеза.

Последний любительский поединок Дмитрия Двали состоялся в апреле этого года в Белграде, где он одержал три победы и выиграл чемпионат EUBC Elite Men & Women в весовой категории до 54 кг. Двали является мастером спорта России международного класса, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европы, чемпионом мира среди военнослужащих, чемпионом России и чемпионом России среди молодежи до 22 лет.

Бокс
Дмитрий Двали
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