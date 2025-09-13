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В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Михайленко

Алина Савинова

Чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко был застрелен в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тело 31-летнего спортсмена с огнестрельным ранением головы обнаружили 10 сентября в жилом доме. Омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемым оказался 23-летний знакомый убитого. Его задержали в Новосибирской области. При осмотре автомобиля мужчины был изъят пистолет с патронами. Омичу предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован на два месяца.

По версии следствия, между подозреваемым и Михайленко произошел конфликт, в ходе которого знакомый боксера из личных неприязненных отношений выстрелил спортсмену в голову из пистолета ТТ, предположительно, приобретенного в даркнете. В настоящее время расследование продолжается.

Источник: РИА Новости
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