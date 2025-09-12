Матчевая встреча по боксу «Россия с Миром» пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет международная матчевая встреча «Россия с Миром» по боксу.

Встреча призвана объединить сильнейших студентов-боксеров России и зарубежных университетов. Матчевая встреча пройдет в шести олимпийских весовых категориях по полупрофессиональным правилам бокса, в формате четыре раунда по три минуты.

Матчевая встреча «Россия с Миром» пройдет 20-21 сентября, мероприятие примет Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУПТД).