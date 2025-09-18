Боксера Виктора Агеева похоронят 22 сентября на Троекуровском кладбище

Двукратного чемпиона Европы в составе сборной СССР по боксу Виктора Агеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 22 сентября. О смерти Агеева в возрасте 84 лет стало известно 17 сентября.

«Похороны пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище», — приводит ТАСС слова сына боксера Олега Агеева.

Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников — олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.