Пострадавший в драке с боксером в центре Москвы рассказал о своем состоянии

21-летний студент Олег Гусаревич, пострадавший в драке с чемпионом Европы по боксу и бывшим членом сборной России Никитой Ивановым, рассказал, что он получил серьезные травмы.

«Чувствую себя дерьмово. У меня сломан нос в трех местах, смещение лицевой кости, травма почки. Также травмированы два пальца левой руки. Мы вышли с друзьями покурить на улицу, он вышел за нами через пару минут. Он обнял меня и товарища, который рядом стоял. Мягко говоря, неприятно ощущать объятия от какого-то непонятного незнакомца, очень пьяного человека. Он попросил сигарету, я в ответ попросил, чтобы он убрал руку. Он меня так по плечу хлопает. То есть он стоял так где-то секунд 15-20, наверное, хлопал. Я ему продолжал говорить, чтобы он не трогал меня. После чего он налетел и побил меня», — сказал Гусаревич изданию Mash.

Конфликт Иванова и Гусаревича начался после просьбы закурить. Потасовка закончилась дракой и стрельбой. В отношении боксера возбудили уголовное дело.