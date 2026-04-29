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29 апреля, 15:20

Валуев назвал допуск от World Boxing политическим розыгрышем: «Нам это все не надо»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение World Boxing о допуске россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нам это все не надо. Это фактически активное перетягивание. Если мы на это соглашаемся, нивелируем нашу международную федерацию IBA. Это политические розыгрыши. Да, это возможность выступать на Олимпиаде, но это признание параллельной структуры, созданной МОК. Мы хотим выступать под нашим флагом и с нашим гимном, планомерно работаем в этом направлении. А это будет ненужное признание и откат обратно», — сказал Валуев «СЭ».

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию.

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Бокс
Николай Валуев
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