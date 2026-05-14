«Кубок Победы-2026» по боксу стартует в Оренбурге 20 мая

Пятый розыгрыш Всероссийского турнира «Кубок Победы» стартует 20 мая в Оренбурге, где в рамках первого этапа состоятся четвертьфинальные поединки. Турнир будет посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне.

В «Кубке Победы» примут участие восемь команд: «Сибирь», «Кама», «Ахмат», «Ленинград», «Тула», «Москва», «Урал» и «Кубань».

По сравнению с прошлым розыгрышем вместо команд «Сталинград» и «Баку» выступят «Кубань» и «Ахмат».



Соревнования будут проходить в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. Действующим чемпионом является команда «Ленинград», которая в прошлом году в финале победила «Тулу». Третьими стали боксеры из «Камы». Именно «Кама» была победителем первых двух розыгрышей «Кубка Победы». Далее первенствовали «Тула» и соответственно «Ленинград».



Первый этап «Кубка Победы-2026» пройдет 20-21 мая в Оренбурге, когда состоятся четвертьфинальные поединки. 20 мая встретятся «Москва» и «Ленинград», а также «Кама» — «Сибирь». 21 мая на этой стадии сойдутся «Кубань» с «Тулой» и «Ахмат» с «Уралом».



На втором этапе 27 мая в Перми состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге.