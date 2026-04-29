Лебедев верит в скорый допуск российских боксеров с национальной символикой

Бывший российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение World Boxing о допуске россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это начало большой победы. Есть маленькие шажки — будут и большие. Мне сложно говорить о том, сколько ждать полноценного возвращения — я же не политолог. Но верю, что оно не за горами», — сказал Лебедев «СЭ».

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию.

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