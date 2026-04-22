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Путин пожелал счастливого материнства чемпионке мира по боксу Асатрян

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент РФ Владимир Путин пожелал счастливого материнства чемпионке мира по боксу Нуне Асатрян.

22 апреля Путин в Кремле вручил государственные награды спортсменам, среди которых была Асатрян, которая ждет ребенка. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Я надеюсь, что вы будете счастливой мамой и сможете поддержать и другое важнейшее направление в развитии страны — демографическое. Счастья вам и благополучия, здоровья», — цитирует Путина ТАСС.

Асатрян 24 года. В 2025 году она выиграла золото чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия) в весовой категории до 60 кг. Также спортсменка является трехкратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы-2024.

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Источник: ТАСС
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Бокс
Владимир Путин
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