Цзю — о допуске от World Boxing: «Ну а куда они денутся? Жизнь меняется»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение World Boxing о допуске россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Ну а куда они денутся? Жизнь меняется. Очень рад, что ребята смогут побороться за участие в Олимпийских играх. Мне повезло, я участвовал в Олимпиаде. Для многих спортсменов это очень важный момент. Очень рад за наших ребят», — сказал Цзю «СЭ».

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max