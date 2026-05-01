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1 мая, 17:45

Цзю — о допуске от World Boxing: «Ну а куда они денутся? Жизнь меняется»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение World Boxing о допуске россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Ну а куда они денутся? Жизнь меняется. Очень рад, что ребята смогут побороться за участие в Олимпийских играх. Мне повезло, я участвовал в Олимпиаде. Для многих спортсменов это очень важный момент. Очень рад за наших ребят», — сказал Цзю «СЭ».

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.

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Костя Цзю
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