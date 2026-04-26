Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу продолжать кусаться на ринге

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира Всеволоду Шумкову продолжать кусаться во время боев, информирует ТАСС.

В среду, 22 апреля, после церемонии вручения госнаград чемпионам мира по боксу Шумков сфотографировался с главой государства в боксерской стойке. В программе «Москва. Кремль. Путин» показали, как один из присутствующих попросил спортсмена убрать кулаки и «вести себя прилично», а также пообещал, что боксер больше не будет кусать соперников на ринге за ухо. «Обещаю», — подтвердил сам Шумков.

«Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — ответил в шутку президент и напомнил о случае, когда бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон откусил ухо сопернику и выплюнул его на ринг.

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