Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 12:52

Адвокат уверен, что стрелявшего в центре Москвы боксера Иванова посадят на 5-6 лет

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит чемпиону Европы по боксу Никите Иванову за стрельбу в центре Москвы.

«Иванову грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 213 УК РФ. Это хулиганство, выразившееся в неуважении к обществу, с применением оружия — причем также в отношении лица, на которого были возложены функции по охране общественного порядка. Наказание за данное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы. В результате действий Иванова пострадали четыре человека. Это причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — еще до пяти лет лишения свободы. Если у кого-то из потерпевших будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, также будет отдельная квалификация — до восьми лет лишения свободы. Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной в Москве, Иванов после конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам. Пострадавших госпитализировали, а боксера задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

6 ноября стало известно, что следственный отдел МВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело в отношении чемпиона Европы по боксу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/06/21650437.shtml?updated
Никита Иванов
Бокс
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Собинина — о выступлении с травмой: «С такой болью, как в Красноярске, я каталась первый раз»
Ходыкин — о травме Собининой: «Были сомнения, выступать или нет, но понимали, что нет безумного риска»
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выяснилось, что стало причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы
Новости
RSS RSS
Все новости