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27 апреля, 21:42

В Санкт-Петербурге пройдет турнир «IBA.PRO» с участием чемпионов мира по боксу и кулачных бойцов

Алина Савинова

В Санкт-Петербурге 4 мая пройдет турнир «IBA.PRO. Ночь чемпионов», сообщает пресс-служба соревнований.

Турнир объединит сразу два формата единоборств: классический бокс и поединки на голых кулаках под эгидой IBA Bare Knuckle.

Главным событием вечера станет бой чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова из Киргизии против Тимура Абдурахманова по прозвищу «Фартовый».

Также в турнире примет участие профессиональный кулачный боец из Санкт-Петербурга Данила Гатти Чижов, который проведет поединок против спортсмена из Ирана Мохаммеда Хейбати.

Игорь Димов встретится с чемпионом России по кикбоксингу и чемпионом Дагестана по боксу Махмудом Исаевым, а чемпион Челябинской области Умбиткулов Арстан — с представляющим Киргизию Калысом Акелбаевым.

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