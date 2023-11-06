Выбивший пистолет из рук стрелявшего в Москве боксера рассказал о деталях инцидента

Выбивший пистолет из рук стрелявшего в Москве чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиты Иванова рассказал о деталях инцидента.

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться», — цитирует мужчину «Известия».

Еще один очевидец сообщил, что что хулиган был спортивно подготовлен и «уложил всех, кто стоял рядом».

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске.