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12 мая, 16:14

World Boxing сняла все ограничения с белорусских спортсменов

Алина Савинова

Всемирная боксерская организация (World Boxing) объявила о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов.

Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая 2026 года — организация продлила отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), сохранила санкции в отношении россиян, выступающих в нейтральном статусе, до дальнейшего уведомления и рекомендовала отменить ограничения для атлетов из Белоруссии.

«В соответствии с решением МОК исполнительный совет Всемирной боксерской федерации единогласно принял решение отменить требования по участию белорусских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов (AIN), и поэтому вы можете участвовать в будущих мероприятиях в качестве представителей Белорусской федерации бокса без ограничений», — заявил генеральный секретарь World Boxing Том Дилен.

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing.

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