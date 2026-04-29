World Boxing допустила боксеров из России до турниров в нейтральном статусе

World Boxing допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

«Делегациям из России и Белоруссии не будет разрешено участвовать с национальными флагами, формой или гимнами, и им придется пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность участвовать в мероприятиях World Boxing.

Процедура получения нейтрального статуса была одобрена исполнительным советом World Boxing на его последнем заседании в апреле 2026 года и отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом (МОК)», — говорится в заявлении World Boxing.

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию.

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