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Определились финалисты «Кубка Победы-2026» по боксу

Алина Савинова

В среду, 27 мая, в Перми прошли полуфинальные поединки пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы-2026».

По итогам противостояний этой стадии в суперфинале встретятся команды «Ленинград» и «Кубань», а в матче за третье место — «Кама» и «Урал». Решающие поединки состоятся 4 июня в Санкт-Петербурге.

Победители полуфиналов «Кубка Победы-2026»:

«Ленинград»: Эдуард Саввин (весовая категория до 57 кг), Сергей Колденков (71 кг), Чеэрав Ашалаев (80 кг), Светослав Тетерин (свыше 92 кг)

«Кама»: Александр Суслов (67 кг)

«Кубань»: Андрей Пегливанян (57 кг), Карен Соловьев (67 кг), Евгений Кооль (71 кг), Абдулла Ибрагимов (80 кг), Давид Суров (свыше 92 кг).

За победу в турнире команда получит четыре миллиона рублей, за второе место — два миллиона рублей, за третье — миллион рублей, за четвертое — 500 тысяч рублей.

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