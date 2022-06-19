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Сегодня, 22:00

Интим-фото секс-символа ММА дважды слили в Сеть. Над ней издевался даже Конор Макгрегор

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Миша Тейт.
Фото Getty Images
Миша Тейт.
Фото Getty Images
Миша Тейт и Брайан Карауэй.
Фото Личные соцсети Миши Тейт
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Миша Тейт.
Фото Getty Images
Миша Тейт.
Фото Global Look Press
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Миша Тейт все равно стала чемпионкой UFC.

Миша Тейт — одна из самых популярных и красивых девушек-бойцов в мире. Американская спортсменка прошла путь от любителя до чемпионки UFC. Благодаря своей эффектной внешности и успехам в ММА мужская половина с особой симпатией следит за ней, а крупные компании предлагают рекламные контракты. Однако широкая известность зачастую может принести проблемы. В этом материале мы вспомним, как Капкейк (ее прозвище) преодолела неприятные скандалы со сливом ее пикантных фотографий.

Пацанка и роман с тренером

Миша Тейт. Фото Getty Images
Миша Тейт.
Фото Getty Images

С детства Тейт была сорванцом и росла в компании соседских мальчишек, что во многом повлияло на увлечение единоборствами. Во время учебы в средней школе Франклина Пирса (Вашингтон, США) девочка записалась в секцию по борьбе.

Своему отцу она об этом не говорила: папа был резко против этих увлечений. В группе с Мишей занимались только юноши. По словам Тейт, поначалу у нее ничего не получалось в борьбе, но это еще больше мотивировало ее стать сильнее. Спустя годы тренировок она одержала победу в чемпионате штата среди школьниц.

В университете девушка стала посещать бойцовский клуб ММА, где изучила джиу-джитсу и познакомилась со своим нынешним тренером Брайаном Карауэем. Какое-то время у них были романтические отношения.

Миша Тейт и Брайан Карауэй. Фото Личные соцсети Миши Тейт
Миша Тейт и Брайан Карауэй.
Личные соцсети Миши Тейт

Нюдсы и пояс чемпионки UFC

Тейт успешно выступала на любительских турнирах, но не планировала останавливаться на достигнутом. В 2007-м она дебютировала среди профессионалов на женском «Гран-при HOOKnSHOOT», где уступила в финальном поединке. Американка выступала в небольших ММА-организациях, среди которых была Strikeforce. За 16 боев у Капкейк было всего три поражения.

Успехи Тейт не остались без внимания Даны Уайта. В феврале 2013-го ее пригласили в UFC. Первые два боя хоть и завершились поражениями, но были яркими. Особенно запомнился ее поединок с Рондой Роузи на UFC 168. Тейт стала первой из девушек, кто смог продержаться с Роузи до третьего раунда. Капкейк доказала, что может быть полноценным претендентом на титул в легчайшем весе у женщин.

К марту 2016-го у Тейт пять побед подряд и пояс чемпионки UFC. У нее куча рекламных контрактов, съемки в фильмах и откровенные фотосессии в популярных журналах. Миллионы людей наблюдают за девушкой. И не все желали ей добра.

В 2014 году произошел массовый слив интимных фотографий знаменитостей, включая Тейт. Злоумышленник взломал облачные хранилища звезд и опубликовал их обнаженные снимки в интернете. Множество пикантных фото Тейт появилось в Сети в открытом доступе. Американка держалась достойно. Чего стоит ее сдержанная реакция на острые высказывания Конора Макгрегора в соцсетях!

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

«Кого я предпочитаю в сексуальном плане — Ронду Роузи или Мишу Тейт? Одна будет прыгать на мне, а вторая лизать ноги», — таким образом Макгрегор ответил на вопрос фаната в соцсетях. Позже он удалил пост и принес извинения девушкам, а Тейт заявила, что не обиделась на такую грязную шутку.

В 2016-м Тейт завершила карьеру, и через два года у нее родилась девочка. В 2020 году Капкейк родила в домашних условиях мальчика (оба ребенка от бойца ММА Джонни Нуньеса). Хакеры несколько раз снова выкладывали ее интимные снимки. Другой человек мог бы надломиться, но не она.

В 2021-м Тейт вернулась в UFC в 34 года и провела два боя (1 победа и 1 поражение). Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что хотела бы подраться с ней. Тейт находится «в предвкушении» поединка. Она готова громко заявлять о себе в UFC в очередной раз. И никакие нюдсы не сломали ее характер.

Миша Тейт. Фото Getty Images
Миша Тейт.
Фото Getty Images
Миша Тейт. Фото Global Look Press
Миша Тейт.
Фото Global Look Press
Конор Макгрегор
Ронда Роузи
UFC
ММА
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