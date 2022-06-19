Интим-фото секс-символа ММА дважды слили в Сеть. Над ней издевался даже Конор Макгрегор

Миша Тейт все равно стала чемпионкой UFC.

Миша Тейт — одна из самых популярных и красивых девушек-бойцов в мире. Американская спортсменка прошла путь от любителя до чемпионки UFC. Благодаря своей эффектной внешности и успехам в ММА мужская половина с особой симпатией следит за ней, а крупные компании предлагают рекламные контракты. Однако широкая известность зачастую может принести проблемы. В этом материале мы вспомним, как Капкейк (ее прозвище) преодолела неприятные скандалы со сливом ее пикантных фотографий.

Пацанка и роман с тренером

Миша Тейт. Фото Getty Images

С детства Тейт была сорванцом и росла в компании соседских мальчишек, что во многом повлияло на увлечение единоборствами. Во время учебы в средней школе Франклина Пирса (Вашингтон, США) девочка записалась в секцию по борьбе.

Своему отцу она об этом не говорила: папа был резко против этих увлечений. В группе с Мишей занимались только юноши. По словам Тейт, поначалу у нее ничего не получалось в борьбе, но это еще больше мотивировало ее стать сильнее. Спустя годы тренировок она одержала победу в чемпионате штата среди школьниц.

В университете девушка стала посещать бойцовский клуб ММА, где изучила джиу-джитсу и познакомилась со своим нынешним тренером Брайаном Карауэем. Какое-то время у них были романтические отношения.

Миша Тейт и Брайан Карауэй. Личные соцсети Миши Тейт

Нюдсы и пояс чемпионки UFC

Тейт успешно выступала на любительских турнирах, но не планировала останавливаться на достигнутом. В 2007-м она дебютировала среди профессионалов на женском «Гран-при HOOKnSHOOT», где уступила в финальном поединке. Американка выступала в небольших ММА-организациях, среди которых была Strikeforce. За 16 боев у Капкейк было всего три поражения.

Успехи Тейт не остались без внимания Даны Уайта. В феврале 2013-го ее пригласили в UFC. Первые два боя хоть и завершились поражениями, но были яркими. Особенно запомнился ее поединок с Рондой Роузи на UFC 168. Тейт стала первой из девушек, кто смог продержаться с Роузи до третьего раунда. Капкейк доказала, что может быть полноценным претендентом на титул в легчайшем весе у женщин.

К марту 2016-го у Тейт пять побед подряд и пояс чемпионки UFC. У нее куча рекламных контрактов, съемки в фильмах и откровенные фотосессии в популярных журналах. Миллионы людей наблюдают за девушкой. И не все желали ей добра.

В 2014 году произошел массовый слив интимных фотографий знаменитостей, включая Тейт. Злоумышленник взломал облачные хранилища звезд и опубликовал их обнаженные снимки в интернете. Множество пикантных фото Тейт появилось в Сети в открытом доступе. Американка держалась достойно. Чего стоит ее сдержанная реакция на острые высказывания Конора Макгрегора в соцсетях!

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

«Кого я предпочитаю в сексуальном плане — Ронду Роузи или Мишу Тейт? Одна будет прыгать на мне, а вторая лизать ноги», — таким образом Макгрегор ответил на вопрос фаната в соцсетях. Позже он удалил пост и принес извинения девушкам, а Тейт заявила, что не обиделась на такую грязную шутку.

В 2016-м Тейт завершила карьеру, и через два года у нее родилась девочка. В 2020 году Капкейк родила в домашних условиях мальчика (оба ребенка от бойца ММА Джонни Нуньеса). Хакеры несколько раз снова выкладывали ее интимные снимки. Другой человек мог бы надломиться, но не она.

В 2021-м Тейт вернулась в UFC в 34 года и провела два боя (1 победа и 1 поражение). Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что хотела бы подраться с ней. Тейт находится «в предвкушении» поединка. Она готова громко заявлять о себе в UFC в очередной раз. И никакие нюдсы не сломали ее характер.

Миша Тейт. Фото Getty Images