Легенда американского спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов долларов

Том Брэди совсем скоро станет завидным холостяком.

Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди близок к разводу с бразильской моделью Жизель Бундхен, с которой прожил в браке 13 лет. Как сообщает издание Page Six, один из самых успешных американских спортсменов и его супруга уже наняли адвокатов для судебного процесса. А он может затянуться, ведь их совместно нажитое имущество оценивается почти в 30 миллионов долларов.

История знакомства

Брэди познакомился с Жизель в 2007 году на вечеринке перед Рождеством. Они быстро нашли общий язык. Уже на следующий день Том позвонил модели, и они стали общаться каждый день.

«Когда наши взгляды встретились, Том мне улыбнулся, я поняла, что это самая потрясающая улыбка, которую я когда-либо видела! Мы проговорили целых три часа. Мне нужно ехать домой на Рождество, но я просто не хотела! А вам знакомо такое чувство, когда вы не в состоянии оторваться от человека?» — рассказывала в одном из интервью Бундхен.

Но не все складывалось идеально. Выяснилось, что к моменту их знакомства бывшая девушка футболиста, актриса Бриджит Монахан, была беременна. И хоть они уже были в статусе бывших, в Сети все равно активно обсуждали это и даже осуждали спортсмена. А вот новая пассия Тома достойно приняла это.

«Это был настоящий вызов. Конечно, это не лучшее, что могло случиться в самом начале отношений, но, с другой стороны, это стало неким знаком, возможностью лучше каждому из нас понять, что значим друг для друга», — признавалась Жизель.

В 2009 году Брэди сделал Бундхен предложение руки и сердца. И организовал все на высшем уровне: личный самолет был полностью забит белыми розами. Спустя два месяца они сыграли свадьбу. В браке у них родилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.

Том Брэди и Жизель Бундхен. Фото Global Look Press

Причины расставания

Безусловно, к такой яркой паре всегда было приковано много внимания. СМИ регулярно следили за ними и с 2013 года с частой периодичностью сообщали о проблемах в звездной семье. Сама Жизель несколько раз признавалась, что у них действительно были непростые моменты. И вот сейчас настал такой же период.

Издание People опубликовало интервью с источником, близким к Тому и Жизель, который раскрыл причины расставания. По его словам, это произошло из-за того, что 45-летний Брэди решил продолжить профессиональную карьеру и вернулся в НФЛ, хотя еще в начале года он уходил из большого спорта. Супруга спортсмена же хотела более размеренной жизни, чтобы ее муж чаще находился дома и помогал ей с детьми. Поэтому именно Бундхен начала бракоразводный процесс, что стало ударом для футболиста.

Том Брэди и Жизель Бундхен. Фото Global Look Press

«Очевидно, что Тому сейчас больно. Он чувствует себя очень обиженным. У Тома была чудесная жизнь. Все шло своим чередом. Он усердно работает, он классный парень, в его жизни не было ничего плохого. Все происходящее сейчас ужасно для него», — уверяет источник.

Звездная пара уже живет по отдельности длительное время, и о примирении речь не идет. Жизель занимается своей карьерой в Майами и Нью-Йорке, воспитывает детей.

При этом Брэди не хочет скандалить и надеется, что бракоразводный процесс пройдет спокойно. Но сложно поверить, что все пройдет мирно, ведь речь идет об огромных деньгах. На двоих у них особняк на острове Индиан-Крик в Майами, дом в Коста-Рике и квартира в Трайбеке.