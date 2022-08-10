За что Штеффи Граф полюбила Андре Агасси: тайна звездной пары

На двоих у них 30 титулов «Большого шлема», но теннис в их жизни — не главное.

Теннисисты Штеффи Граф и Андре Агасси — типичные Барышня и Хулиган: она отказывалась от съемок в «Playboy» и водила знакомство с леди Ди, в то время как он баловался метамфетамином, плевал в судей и эпатировал публику романом с Барброй Стрейзанд. Несмотря на столь разный бэкграунд, пара великих спортсменов больше 20 лет вместе.

Спрятанная за высоким забором

Отец Штеффи, Петер Граф, задумал сделать из дочери звезду мирового тенниса, когда та была совсем малышкой. К этой цели он шел с истинно немецкой педантичностью, став для девочки первым тренером и агентом в одном лице. После того как к вундеркинду столетия — так именовали Штеффани Марию таблоиды — пришла известность, именно Петер Граф решал, продукцию каких фирм будет рекламировать его дочь и каким изданиям она может давать интервью.

Штеффи Граф и Андре Агасси. Фото Global Look Press

Для защиты неприкосновенности частной жизни Штеффи дом, в котором она жила, был окружен неприступным забором, а соседям, чтобы они не позволяли журналистам заглядывать через забор, регулярно выплачивались деньги за секретность. Возможно, эти меры предосторожности оказали влияние на характер теннисистки: она росла довольно замкнутой и, даже повзрослев, общению со сверстниками предпочитала уединенные поездки на спортивных автомобилях и управление вертолетом.

Штеффани до сих пор избегает публичности: о ее нынешней жизни можно узнать преимущественно из постов Андре Агасси. Интроверсия, вероятно, стала причиной того, что до знакомства с Андре Штеффи побывала в отношениях только два раза. В 20 лет она стала встречаться со своим коллегой Александром Мронцем. Этот роман продлился почти три года. Впоследствии избранником Граф стал гонщик Михаэль Бартельс. Их отношения просуществовали семь лет — до момента появления в жизни Штеффи ее будущего мужа — Андре Агасси.

Штеффи Граф и Андре Агасси. Фото Global Look Press

Вечный злодей-сердцеед

У Андре Агасси тоже был властный отец, мечтавший сделать из сына прославленного теннисиста. Но крошка Штеффи получала за достижения печенье и мороженое, а Андре отрабатывал технику без вознаграждений. Зато он с юных лет не отказывал себе в общении с противоположным полом — до такой степени, что в 13 лет отец отослал его на обучение в теннисную академию Ника Боллеттери — бывшего военного, который поддерживал в своем учреждении чуть ли не казарменные порядки.

Однако пребывание в академии не только не изменило донжуанских наклонностей Агасси, но и вывело их на новый уровень: со временем он перестал обращать внимание на обычных девушек и переключился на статусных. В числе его пассий была даже певица Барбра Стрейзанд, которая старше Андре на 28 лет. В 1999 году, когда Агасси удалось поближе познакомиться со Штеффи Граф, он был женат на актрисе Брук Шилдс.

Штеффи Граф и Андре Агасси. Фото Global Look Press

Пусть она выйдет замуж и оставит корт!

Карьера Штеффи Граф складывалась в то время, когда еще не вошли в моду томные крики на корте и соревнования на звание обладательницы самых длинных ног. Она не рекламировала нижнее белье и не снималась обнаженной — в 1990 году ее появление на обложке «Vogue» в декольтированном платье стало сенсацией. Вдобавок Штеффи даже в молодости не могла похвастать женственными формами и классическими чертами лица, предпочитала спортивный стиль в одежде и старалась не пользоваться косметикой.

Однако профессиональные достижения Граф сделали ее легендой при жизни, поэтому сама возможность познакомиться со Штеффи стала для Андре Агасси желанным призом. Конкурентки не могли превзойти Штеффи на корте, поэтому однажды Аранча Санчес-Викарио в сердцах сказала, что мечтает о скорейшем замужестве Граф — семья помешает ей заниматься спортом. Однако Штеффи завершила карьеру до замужества, успев установить абсолютный рекорд продолжительности нахождения на первой строчке рейтинга, завоевав «Золотой шлем» (все выигранные турниры «Большого шлема» + золото Олимпийских игр) и получив все возможные чемпионские трофеи. Сезон 1999 года, после которого Граф прекратила выступать в официальных соревнованиях, окончился победой над Мартиной Хингес в финале Открытого чемпионата Франции.

В какой-то степени слова Санчес-Викарио все же стали пророческими: именно после Открытого чемпионата Франции Штеффи начала близко общаться с Агасси.

Штеффи Граф и Андре Агасси. Фото Global Look Press

Добивался ее семь лет

Личное знакомство Андре и Штеффи состоялось в 1992 году, после Уимблдона. Агасси надеялся, что он сможет пригласить Штеффи на танец, получив титул чемпиона. Однако традицию танца чемпионов отменили как раз на этом турнире. Поэтому в 1992 году Андре пришлось довольствоваться только фактом того, что он был представлен Граф.

В 1999 году Агасси, выиграв «Ролан Гаррос», собрал карьерный «Большой шлем». Это, по собственному признанию, позволило теннисисту почувствовать себя достойным Штеффи. Он сумел получить ее номер телефона. Тем же вечером Андре потерял бумажку с заветными цифрами, но смог восстановить номер. Как Агасси заявлял впоследствии, в первой серьезной беседе со Штеффи он не скрыл от нее ни одного из нелицеприятных фактов своей биографии, в том числе даже упомянул о знакомстве с «веществами».

То ли честность Андре понравилась Штеффи, то ли ее просто утомили измены Михаэля Бартельса, но в том же году она стала встречаться с Агасси. Бартельс поначалу обвинял Граф в том, что она разбила ему сердце, но потом смог помириться с ней и стать ей другом. Правда, на расстоянии, поскольку Агасси довольно ревнив.

Штеффи Граф и Андре Агасси. Фото Global Look Press

Счастливы вместе

Первое время Граф и Агасси скрывали свои отношения: на Открытом чемпионате США Штеффи предпочла наблюдать за поединком Агасси и Кафельникова из толпы. Свадьба, состоявшаяся в октябре 2001 года, тоже прошла без участия прессы: на церемонии присутствовали только родители молодоженов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — Штеффи была на последнем месяце беременности. Их с Андре сын, Джейден Джилл, родился менее чем через неделю после свадьбы — 27 октября. В 2003 году на свет появилась дочь, Джаз Элль. Дети Агасси и Граф не пошли по стопам родителей, хотя успели попробовать позаниматься теннисом. Знаменитые теннисисты не скрывают, что довольны выбором детей.

Сейчас Штеффи и Андре занимаются благотворительностью, владеют спортивными клубами, снимаются в рекламе и занимаются бизнесом. Время от времени оба участвуют в показательных выступлениях.

Уже после завершения официальной карьеры Агасси выпустил автобиографию, в которой осветил подробности своих романов, знакомства со Штеффи и скандальных фактов, связанных с допингом. Он признался, что желание добиться благосклонности Штеффи положительно отразилось на его стремлении достигать успехов на корте.

Спустя 20 лет брака чувства Агасси и Граф не угасли. «Я так и не понял, что она во мне нашла. Но, видимо, что-то нашла», — скромничает знаменитый спортсмен. Штеффи, в свою очередь, не делает никаких заявлений. Однако на фотографиях, которые публикует ее муж, она выглядит счастливой. Значит, в Агасси действительно что-то есть.