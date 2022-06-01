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Сегодня, 19:55

Как правильно выбрать ребенку велосипед?

Анастасия Кравченко
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Детям разрешается ездить на велосипеде с 3-4 лет на пешеходных участках и велопешеходных дорожках.
Фото Global Look Press
Ребенку необходимо выбрать шлем для катания на велосипеде.
Фото Global Look Press
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Рассказываем о семи пунктах, на которые нужно обратить внимание при покупке.
Возраст

Ребенка, разумеется. От этого зависит, какой модели отдать предпочтение. Согласно законодательству, детям разрешается ездить на велосипеде с 3-4 лет на пешеходных участках и велопешеходных дорожках.

До четырех лет рекомендуется выбирать велосипеды с тремя колесами: они легкие и устойчивые. Важно помнить, что ребенку должно быть легко крутить педали. В возрасте 5+ можно начинать присматриваться к двухколесным моделям.

Ребенку необходимо выбрать шлем для катания на велосипеде. Фото Global Look Press
Ребенку необходимо выбрать шлем для катания на велосипеде.
Фото Global Look Press

Как правильно подобрать велосипед по росту ребенка?

Рост ребенка имеет значение при выборе нужного диаметра колес и велосипедной рамы.

Эти параметры рассчитываются по формуле:

Рост ребенка / 2,5 / 2,54

2,54 — это длина 1 дюйма в сантиметрах — величине, в которой измеряется диаметр колес.

Всего бывает семь вариантов диаметров — 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 24 дюймов.

Чтобы не считать нужный диаметр самостоятельно, есть таблица:

  • 80-100 см — 12;

  • 90-110 см — 14;

  • 100-120 см — 16;

  • 110-130 см — 18;

  • 120-140 см — 20;

  • 130-150 см — 24;

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Если рост ребенка больше 150 см, то рекомендуем обратить внимание на взрослые велосипеды.

Длина рамы

Здесь тоже есть формула: расстояние от руля до переднего края сиденья должно равняться длине от локтя до кончиков пальцев водителя.

Цепь

Она должна быть защищена крышкой во избежание попадания туда одежды.

Высота руля и сидения

Эти показатели также зависят от роста ребенка. В случае экстренного торможения он должен достать ногами до земли, поэтому это важно проверить перед поездкой.

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Защита

Не стоит забывать и о средствах защиты:

  • шлем;

  • наколенники;

  • налокотники;

  • перчатки.

С ними поездки пройдут безопаснее и спокойнее для родителей.

Скоростные передачи

Для детей дошкольного возраста рекомендуется вообще отказаться от велосипедов с переключаемыми скоростями, так как это отвлекает ребенка от ситуации на дороге и может привести к авариям.

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