Как правильно выбрать ребенку велосипед?

Рассказываем о семи пунктах, на которые нужно обратить внимание при покупке.

Ребенка, разумеется. От этого зависит, какой модели отдать предпочтение. Согласно законодательству, детям разрешается ездить на велосипеде с 3-4 лет на пешеходных участках и велопешеходных дорожках.

До четырех лет рекомендуется выбирать велосипеды с тремя колесами: они легкие и устойчивые. Важно помнить, что ребенку должно быть легко крутить педали. В возрасте 5+ можно начинать присматриваться к двухколесным моделям.

Ребенку необходимо выбрать шлем для катания на велосипеде. Фото Global Look Press

Как правильно подобрать велосипед по росту ребенка?

Рост ребенка имеет значение при выборе нужного диаметра колес и велосипедной рамы.

Эти параметры рассчитываются по формуле:

Рост ребенка / 2,5 / 2,54

2,54 — это длина 1 дюйма в сантиметрах — величине, в которой измеряется диаметр колес.

Всего бывает семь вариантов диаметров — 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 24 дюймов.

Чтобы не считать нужный диаметр самостоятельно, есть таблица:

80-100 см — 12;

90-110 см — 14;

100-120 см — 16;

110-130 см — 18;

120-140 см — 20;

130-150 см — 24;

Если рост ребенка больше 150 см, то рекомендуем обратить внимание на взрослые велосипеды.

Длина рамы

Здесь тоже есть формула: расстояние от руля до переднего края сиденья должно равняться длине от локтя до кончиков пальцев водителя.

Цепь

Она должна быть защищена крышкой во избежание попадания туда одежды.

Высота руля и сидения

Эти показатели также зависят от роста ребенка. В случае экстренного торможения он должен достать ногами до земли, поэтому это важно проверить перед поездкой.

Защита

Не стоит забывать и о средствах защиты:

шлем;

наколенники;

налокотники;

перчатки.

С ними поездки пройдут безопаснее и спокойнее для родителей.

Скоростные передачи

Для детей дошкольного возраста рекомендуется вообще отказаться от велосипедов с переключаемыми скоростями, так как это отвлекает ребенка от ситуации на дороге и может привести к авариям.