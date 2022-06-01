Как правильно выбрать ребенку велосипед?
Ребенка, разумеется. От этого зависит, какой модели отдать предпочтение. Согласно законодательству, детям разрешается ездить на велосипеде с 3-4 лет на пешеходных участках и велопешеходных дорожках.
До четырех лет рекомендуется выбирать велосипеды с тремя колесами: они легкие и устойчивые. Важно помнить, что ребенку должно быть легко крутить педали. В возрасте 5+ можно начинать присматриваться к двухколесным моделям.
Как правильно подобрать велосипед по росту ребенка?
Рост ребенка имеет значение при выборе нужного диаметра колес и велосипедной рамы.
Эти параметры рассчитываются по формуле:
Рост ребенка / 2,5 / 2,54
2,54 — это длина 1 дюйма в сантиметрах — величине, в которой измеряется диаметр колес.
Всего бывает семь вариантов диаметров — 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 24 дюймов.
Чтобы не считать нужный диаметр самостоятельно, есть таблица:
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80-100 см — 12;
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90-110 см — 14;
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100-120 см — 16;
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110-130 см — 18;
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120-140 см — 20;
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130-150 см — 24;
Если рост ребенка больше 150 см, то рекомендуем обратить внимание на взрослые велосипеды.
Длина рамы
Здесь тоже есть формула: расстояние от руля до переднего края сиденья должно равняться длине от локтя до кончиков пальцев водителя.
Цепь
Она должна быть защищена крышкой во избежание попадания туда одежды.
Высота руля и сидения
Эти показатели также зависят от роста ребенка. В случае экстренного торможения он должен достать ногами до земли, поэтому это важно проверить перед поездкой.
Защита
Не стоит забывать и о средствах защиты:
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шлем;
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наколенники;
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налокотники;
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перчатки.
С ними поездки пройдут безопаснее и спокойнее для родителей.
Скоростные передачи
Для детей дошкольного возраста рекомендуется вообще отказаться от велосипедов с переключаемыми скоростями, так как это отвлекает ребенка от ситуации на дороге и может привести к авариям.