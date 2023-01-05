Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле

История известного спортсмена и отца скандальной балерины.

Анастасия Волочкова уже давно не просто известная балерина. Она один из главных ньюсмейкеров в мире шоу-бизнеса. Волочкова стала такой благодаря своей экстравагантной натуре. Однако мало кто знает, что сейчас балерина переживает тяжелую семейную ситуацию из-за своего отца, который в молодости являлся известным спортсменом и был чемпионом СССР по настольному теннису. Расскажем о его судьбе подробнее.

Главный пример для дочери

Волочкова часто в своих интервью с теплом и благодарностью рассказывает о своем отце Юрии. Она считает, что его спортивная карьера и методы воспитания помогли сделать из обычной девочки звезду балета. Отец был для нее образцом силы, выдержки и мужества.

Юрий Волочков многие годы работал тренером по легкой атлетике в спортивной школе. А в юности, в 1983 году, даже стал чемпионом СССР с Иваном Минкевичем в мужском парном разряде по настольному теннису. Это все закалило в нем спортивный характер, который он передал своей знаменитой дочери.

Но не все гладко было в отношениях Анастасии с папой. Когда ей было всего 14 лет, отец завел себе молодую любовницу Елену и бросил семью. Спустя несколько лет новая пассия оставила мужчину в самый трудный момент.

Юрий и Анастасия Волочковы. Фото Соцсети Фото Соцсети

Инсульт

Больше 10 лет назад Юрий перенес два инсульта. У него отнялась правая сторона тела, пропала речь. Из-за этого Волочков нуждается в постоянном уходе. Многие годы он передвигался только на инвалидном кресле. Вставать самостоятельно начал совсем недавно.

При этом Анастасия в день, когда ее отца положили в больницу, давала концерт в Краснодаре. У нее была большая премьера, но перед самым выходом на сцену она узнала от матери про инсульт у родителя.

— На сцене мне надо было улыбаться и изображать счастье, но мое сердце разрывалось от переживаний. Еще и выяснилось, что после инсульта папа остался в палате совсем один и без присмотра. Он упал с кровати, и его ударил второй инсульт. Я сама оплатила лечение и операцию, отдала 250 тысяч рублей. Первая больница оказалась просто ужасной, мы перевели его в частную клинику. Уже после выписки давала папе через его жену Лену по 3000 долларов в месяц на восстановление. Много лет снимала для его жены и ее дочери Ани квартиру в центре Санкт-Петербурга. Со временем приобрела отцу однокомнатную квартиру, где он с семьей и жил, — признавалась Анастасия.

Однако новая гражданская жена отца Волочковой вскоре сбежала от инвалида, выйдя замуж за другого мужчину. При этом, по словам заслуженной артистки России, квартира ее отца не содержалась в должном состоянии. В ней просто невозможно было находиться из-за грязи. Кроме того, балерина жаловалась, что Елена забирала все деньги Юрия себе, включая пенсию.

— Когда я приехала домой к папе, то у него в холодильнике была только протухшая картошка в мундире и кусок какой-то рыбы с кетчупом. Запах стоял жуткий. Пол почему-то был заклеен скотчем. Елена, бросив моего отца, вывезла из квартиры почти всю мебель. Окна в квартире были очень грязные, а спал он на провисшей тахте для подростков. Да у него ноги даже не помещались! Я зашла в комнату и увидела, что отец лежит в этом клоповнике, где еще две собаки и две кошки. Позже я уже поговорила с консьержкой, она сообщила мне, что была свидетелем того, как молодая жена била моего папу по лицу, — сетовала Волочкова в одном из интервью.

В связи с этим было принято решение перевести Волочкова в пансионат, а в его квартире сделать ремонт. Врачи медицинского учреждения много работали с Юрием и помогли ему встать на ноги, чем порадовали балерину.

Юрий Волочков.

Сейчас чемпион СССР проживает в своей квартире, где его часто навещают друзья и родственники. Сама Анастасия тоже старается приезжать к отцу. На один из его дней рождения именитая дочь сделала ему креативный подарок — торт с теннисной ракеткой и кубком, напомнив, что он чемпион Советского Союза.