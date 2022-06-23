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Сегодня, 15:06

Nike объявил о полном уходе с российского рынка

Читать «СЭ» в
Nike.
Фото Global Look Press

Американский производитель одежды и обуви Nike заявил о решении полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на Reuters.

Nike уходит из России после трехмесячной приостановки своей деятельности на территории страны.

Ранее в марте Nike приостановил работу всех своих магазинов в РФ.

По мнению Forbes, Nike является одним из самых дорогих спортивных брендов в мире. В мире насчитывается более 1000 магазинов компании.

В мае 2022-го Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком».

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