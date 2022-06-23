Nike объявил о полном уходе с российского рынка

Американский производитель одежды и обуви Nike заявил о решении полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на Reuters.

Nike уходит из России после трехмесячной приостановки своей деятельности на территории страны.

Ранее в марте Nike приостановил работу всех своих магазинов в РФ.

По мнению Forbes, Nike является одним из самых дорогих спортивных брендов в мире. В мире насчитывается более 1000 магазинов компании.

В мае 2022-го Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком».