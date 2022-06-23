Nike объявил о полном уходе с российского рынка
Американский производитель одежды и обуви Nike заявил о решении полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на Reuters.
Nike уходит из России после трехмесячной приостановки своей деятельности на территории страны.
Ранее в марте Nike приостановил работу всех своих магазинов в РФ.
По мнению Forbes, Nike является одним из самых дорогих спортивных брендов в мире. В мире насчитывается более 1000 магазинов компании.
В мае 2022-го Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком».
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