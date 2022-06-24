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Сегодня, 10:30

Упрощенная LADA Granta может получить версию с кондиционером

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
LADA Granta.

АвтоВАЗ намерен добавить упрощенной LADA Granta кондиционер, которым данные модели не были оснащены. Об этом сообщается в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ».

Отмечается также, что такие модели начнут производить на тольяттинском заводе уже в августе этого года. При этом насколько подорожает такая версия автомобиля, пока не сообщается.

В настоящий момент LADA Granta сходит с конвейера без медиаустройства и некоторых опций безопасности. Для контроля климата в машине имеется только обогрев.

Напомним, что продажи упрощенной LADA Granta стартовали в России 16 июня.

Ранее АвтоВАЗ запустил несколько акций и программ, которые позволят россиянам приобрести данный автомобиль со скидкой.

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