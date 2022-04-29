Куда сходить в Подмосковье 7, 8, 9 и 10 мая?

Дайджест событий на 7,8, 9 и 10 мая в Подмосковье

Праздничные выходные по случаю Дня Победы в этом году продлятся с 7 мая по 10 мая. В эти дни в Подмосковье пройдет много развлекательных мероприятий.

Праздничный салют

Посмотреть салют можно в 22.00 в различных точках Подмосковья.

— Подольск (сквер Поколений, микрорайоны Кузнечики, Климовск и Львовский).

— Дзержинский (воркаут-площадка).

— Балашиха (площадь перед ЛД «Арена Балашиха», здание администрации, микрорайон Железнодорожный.

— Красногорск (стадион «Зоркий», Красногорский бульвар, р. п. Нахабино, ул. Школьная).

В прошлом году в Мытищах и Люберцах для предотвращения распространения коронавируса.

Музеи

В праздничные дни можно будет посетить различные музеи. Например, чтобы познакомиться с историей ВОВ, стоит отправиться в следующие места:

— Музейный комплекс «Дорога памяти» (Одинцовский городской округ, 55-й километр Минского шоссе).

— Парк «Патриот» (Одинцово).

— Музейный комплекс «Зоя» (Рузский городской округ, Петрищево).

— Музей техники Вадима Задорожного (Красногорск, Архангельское).

— Музей-заповедник «Бородинское поле» (Можайск, Бородино).

— Ленино-Снегиревский военно-исторический музей (Истра, Ленино).

— Музей «История танка Т-34» (Мытищи, Шолохово).

— Музей героев-панфиловцев (Волоколамск, Нелидово).

— Музей войск противовоздушной обороны (Балашиха).

С графиком работы можно ознакомиться на сайтах музеев. Учтите также, что по Всероссийской программе «Пушкинская карта» можно посетить:

— Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» (Сергиев Пасад).

— Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Истра).

— Серпуховский историко-художественный музей (Серпухов).

— Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник (Сергиев Пасад).

Аквапарки

С детьми можно отправиться в аквапарк.

— «Ква-ква парк» (Мытищи).

— «Юна аква-лайф» (Дмитровское шоссе, Красная Горка).

— «Б-класс» (Серпухов).

— «Ильинки» (Петрово-Дальнее).

Рыбалка

— Рыболовная усадьба «Остров» (Ленинский г. о., с. Остров, рыболовная усадьба «Остров»).

— Рыболовный клуб «Ихтиолог» (г. о. Лотошино, д. Кушелово, ул. Большая, база отдыха «Ихтиолог»).

— База отдыха «Рыбацкое подворье Владимировка» (г. о. Клин, с. Воздвиженское, участок Владимировка, ул. Мира, д. 4).

— Егорьевский рыбокомбинат (г. о. Егорьевск, д. Иваново).

— Рыбалка «Рупасовские пруды» (Мытищи, Волковское шоссе, 17).

Популярные отели

— Парк-отель ZVENIGOROD (Звенигород).

— Природный курорт «Яхонты Ногинск» (Ногинск).

— Парк-отель Lesnoy (Солнечногорск).

— Отель «Истра Holiday» (Истра).

— Отель Яхт-клуб «Новый берег» (Мытищи).

— Парк-отель «Олимпиец» (Химки).

— Отель Moscow Country Club (Нахабино).

— Event-комплекс «Олимп» (Коломна).

— Отель Fish Point Family Resort (Подольск) и другие.