Куда сходить в Подмосковье 7, 8, 9 и 10 мая?
Праздничные выходные по случаю Дня Победы в этом году продлятся с 7 мая по 10 мая. В эти дни в Подмосковье пройдет много развлекательных мероприятий.
Праздничный салют
Посмотреть салют можно в 22.00 в различных точках Подмосковья.
— Подольск (сквер Поколений, микрорайоны Кузнечики, Климовск и Львовский).
— Дзержинский (воркаут-площадка).
— Балашиха (площадь перед ЛД «Арена Балашиха», здание администрации, микрорайон Железнодорожный.
— Красногорск (стадион «Зоркий», Красногорский бульвар, р. п. Нахабино, ул. Школьная).
В прошлом году в Мытищах и Люберцах для предотвращения распространения коронавируса.
Музеи
В праздничные дни можно будет посетить различные музеи. Например, чтобы познакомиться с историей ВОВ, стоит отправиться в следующие места:
— Музейный комплекс «Дорога памяти» (Одинцовский городской округ, 55-й километр Минского шоссе).
— Парк «Патриот» (Одинцово).
— Музейный комплекс «Зоя» (Рузский городской округ, Петрищево).
— Музей техники Вадима Задорожного (Красногорск, Архангельское).
— Музей-заповедник «Бородинское поле» (Можайск, Бородино).
— Ленино-Снегиревский военно-исторический музей (Истра, Ленино).
— Музей «История танка Т-34» (Мытищи, Шолохово).
— Музей героев-панфиловцев (Волоколамск, Нелидово).
— Музей войск противовоздушной обороны (Балашиха).
С графиком работы можно ознакомиться на сайтах музеев. Учтите также, что по Всероссийской программе «Пушкинская карта» можно посетить:
— Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» (Сергиев Пасад).
— Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Истра).
— Серпуховский историко-художественный музей (Серпухов).
— Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник (Сергиев Пасад).
Аквапарки
С детьми можно отправиться в аквапарк.
— «Ква-ква парк» (Мытищи).
— «Юна аква-лайф» (Дмитровское шоссе, Красная Горка).
— «Б-класс» (Серпухов).
— «Ильинки» (Петрово-Дальнее).
Рыбалка
— Рыболовная усадьба «Остров» (Ленинский г. о., с. Остров, рыболовная усадьба «Остров»).
— Рыболовный клуб «Ихтиолог» (г. о. Лотошино, д. Кушелово, ул. Большая, база отдыха «Ихтиолог»).
— База отдыха «Рыбацкое подворье Владимировка» (г. о. Клин, с. Воздвиженское, участок Владимировка, ул. Мира, д. 4).
— Егорьевский рыбокомбинат (г. о. Егорьевск, д. Иваново).
— Рыбалка «Рупасовские пруды» (Мытищи, Волковское шоссе, 17).
Популярные отели
— Парк-отель ZVENIGOROD (Звенигород).
— Природный курорт «Яхонты Ногинск» (Ногинск).
— Парк-отель Lesnoy (Солнечногорск).
— Отель «Истра Holiday» (Истра).
— Отель Яхт-клуб «Новый берег» (Мытищи).
— Парк-отель «Олимпиец» (Химки).
— Отель Moscow Country Club (Нахабино).
— Event-комплекс «Олимп» (Коломна).
— Отель Fish Point Family Resort (Подольск) и другие.