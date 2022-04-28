Вышел первый тизер спортивной драмы «Домашнее поле»

Онлайн-сервис more.tv представил проморолик восьмисерийной спортивной драмы «Домашнее поле» со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях.

Премьера сериала о женщине-тренере в мужской футбольной команде состоится 26 мая эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.

Проект стал первым сериалом кинокомпании Hype Film. «Домашнее поле» пополнит линейку more originals, в которую входят «Чики», Happy End и «Псих».

— Подобная тема хорошо ложится и на другие отрасли, — рассказал режиссер фильма Феликс Умаров. — Это могла бы быть советская история про то, как первая женщина приходит управлять большим заводом или летит в космос. Спорт тут просто хороший фон. Подобные сеттинги заставляют прочувствовать проблему, которую поднимает сюжет, наиболее ярко и доходчиво. И нам очень повезло с главной героиней, сыгранной Светой Устиновой. Она могла быть разной, заряжала положительной энергией и всех объединяла. Света привносила свой талант в эту картину, за что я ей очень благодарен.