«Топик не лопнет?» Медведева выложила видео с голым животиком
Фигуристка Медведева выложила новое видео в Telegram-канале
Российская фигуристка Медведева разместила новое видео у себя в Telegram-канале.
Подписчики эмоционально отреагировали на эффектные пляски фигуристки.
Ирина: «Как всегда прекрасная, шикарная».
Спасенков Александр: «Ласковая и нежная принцесса».
Мария Беляева: «Вот это ворвалась».
Viktoria.lm: «Легендарный топ».
Евгений Медведева является двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. Все эти золотые медали она завоевала в 2016 и 2017 годах. Также на ее счету два серебра зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
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