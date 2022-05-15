«Топик не лопнет?» Медведева выложила видео с голым животиком

Российская фигуристка Медведева разместила новое видео у себя в Telegram-канале.

Подписчики эмоционально отреагировали на эффектные пляски фигуристки.

Ирина: «Как всегда прекрасная, шикарная».

Спасенков Александр: «Ласковая и нежная принцесса».

Мария Беляева: «Вот это ворвалась».

Viktoria.lm: «Легендарный топ».

Евгений Медведева является двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. Все эти золотые медали она завоевала в 2016 и 2017 годах. Также на ее счету два серебра зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.