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Сегодня, 13:28

«Топик не лопнет?» Медведева выложила видео с голым животиком

Фигуристка Медведева выложила новое видео в Telegram-канале
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Медведева разместила новое видео у себя в Telegram-канале.

Подписчики эмоционально отреагировали на эффектные пляски фигуристки.

Ирина: «Как всегда прекрасная, шикарная».

Спасенков Александр: «Ласковая и нежная принцесса».

Мария Беляева: «Вот это ворвалась».

Viktoria.lm: «Легендарный топ».

Евгений Медведева является двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. Все эти золотые медали она завоевала в 2016 и 2017 годах. Также на ее счету два серебра зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Евгения Медведева
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