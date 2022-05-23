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Сегодня, 23:53

«Модная такая». Загитова похвасталась фото в рваных джинсах

Алина Загитова показала фотографию в рваных джинсах
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.

Она выложила снимок на фоне фонтана. Фигуристка на данный момент отдыхает в Дубае, ранее она побывала на Мальдивах.

«Алина ты как всегда лучшая, ты само совершенство», — написала одна из подписчиц.

«Красоточка, нет слов», — поддержала другая.

«Просто звезда, чемпионам все по плечу», — продолжались комплименты.

«Спасибо Алина за фото, всегда приятно Вас видеть, надеюсь прогулка была чудесной», — подытожила подписчица.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Алина Загитова
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