«Модная такая». Загитова похвасталась фото в рваных джинсах

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.

Она выложила снимок на фоне фонтана. Фигуристка на данный момент отдыхает в Дубае, ранее она побывала на Мальдивах.

«Алина ты как всегда лучшая, ты само совершенство», — написала одна из подписчиц.

«Красоточка, нет слов», — поддержала другая.

«Просто звезда, чемпионам все по плечу», — продолжались комплименты.

«Спасибо Алина за фото, всегда приятно Вас видеть, надеюсь прогулка была чудесной», — подытожила подписчица.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.