«Модная такая». Загитова похвасталась фото в рваных джинсах
Алина Загитова показала фотографию в рваных джинсах
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.
Она выложила снимок на фоне фонтана. Фигуристка на данный момент отдыхает в Дубае, ранее она побывала на Мальдивах.
«Алина ты как всегда лучшая, ты само совершенство», — написала одна из подписчиц.
«Красоточка, нет слов», — поддержала другая.
«Просто звезда, чемпионам все по плечу», — продолжались комплименты.
«Спасибо Алина за фото, всегда приятно Вас видеть, надеюсь прогулка была чудесной», — подытожила подписчица.
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.
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