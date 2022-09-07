Lada разрабатывает новый кроссовер, но не отказывается от Renault

Агентство «Автостат» опубликовало интервью с вице-президентом по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрием Костроминым, посвященное перспективам развития модельного ряда крупнейшего российского автопроизводителя.

По словам топ-менеджера, активные работы ведутся в нескольких направлениях, и одно из них — создание новой модели категории SUV на платформе Lada Vesta. Кроме того, продолжается разработка новой платформы, которая, судя по всему, должна будет заменить платформу CMF-B альянса Renault-Nissan, объявившего об уходе с российского рынка.

Вместе с тем Дмитрий Костромин не исключил возможности выпуска на АвтоВАЗе автомобилей Renault в перспективе, если будет достигнуто соответствующее соглашение. На вопрос о судьбе кроссовера Lada XRAY, базирующегося на платформе Renault B0, не последовало однозначного ответа, но в этом году его выпускать точно не будут из-за низкой локализации.

Нет ясности и относительно судьбы модели Lada Largus, имеющей ту же платформу, хотя производство ее электрической версии в Ижевске руководство завода считает одним из важнейших направлений развития.