«Рос-си-я!» Хоккеисты Словакии отпраздновали выход в плей-офф ЧМ
00:18
Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира обыграла Швецию со счетом 3:2 Б.
По итогам этой встречи шведы впервые в истории не вышли в плей-офф ЧМ, в то время как Словакия вышла из группы турнира впервые за 8 лет.
Словацкие хоккеисты отпразновали выход своей команды в плей-офф чемпионата мира.
Сборная России с 14 очками занимает первое место в группе А, Швеция с 10 очками — на пятой строчке. Сборная Словакии перед заключительным матчем в группе занимает третье место (12 очков).
Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).
Читайте также
11
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю