Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

«Рос-си-я!» Хоккеисты Словакии отпраздновали выход в плей-офф ЧМ

00:18
Сборная России победила Швецию на ЧМ (3:2 Б). Фото IIHF
Сборная России победила Швецию на ЧМ (3:2 Б). Фото IIHF
Теги:

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира обыграла Швецию со счетом 3:2 Б.

По итогам этой встречи шведы впервые в истории не вышли в плей-офф ЧМ, в то время как Словакия вышла из группы турнира впервые за 8 лет.

Словацкие хоккеисты отпразновали выход своей команды в плей-офф чемпионата мира.

Сборная России с 14 очками занимает первое место в группе А, Швеция с 10 очками — на пятой строчке. Сборная Словакии перед заключительным матчем в группе занимает третье место (12 очков).

Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Умер актер из "Женитьбы Бальзаминова" Филимон Сергеев
Азербайджан готов обсудить возвращение армянского населения в Гадрут
Как Собчак отреагировала на выходку Бузовой в Волгограде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры