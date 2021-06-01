«Рос-си-я!» Хоккеисты Словакии отпраздновали выход в плей-офф ЧМ

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира обыграла Швецию со счетом 3:2 Б.

По итогам этой встречи шведы впервые в истории не вышли в плей-офф ЧМ, в то время как Словакия вышла из группы турнира впервые за 8 лет.

Словацкие хоккеисты отпразновали выход своей команды в плей-офф чемпионата мира.

Сборная России с 14 очками занимает первое место в группе А, Швеция с 10 очками — на пятой строчке. Сборная Словакии перед заключительным матчем в группе занимает третье место (12 очков).

Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).