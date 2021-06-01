Третьяк считает, что победа сборной России над Швецией поможет россиянам сформировать команду
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б) на чемпионате мира в Риге (Латвия).
«Этот матч был как финал. Все-таки шведы — сильная команда, хотя в овертайме у нас два момента было, а у них — ни одного, — цитирует Третьяка ТАСС 31 мая. — В третьем периоде у них много моментов было, но такой хоккей я люблю — захватывающий, достойный.
Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, и победа в нем придает уверенность. Вратарь у нас шикарно сыграл, немало выручил».
Сборная набрала 14 очков и лидирует в группе А. Команда обеспечила себе место в плей-офф.
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