Третьяк считает, что победа сборной России над Швецией поможет россиянам сформировать команду

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б) на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Этот матч был как финал. Все-таки шведы — сильная команда, хотя в овертайме у нас два момента было, а у них — ни одного, — цитирует Третьяка ТАСС 31 мая. — В третьем периоде у них много моментов было, но такой хоккей я люблю — захватывающий, достойный.

Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, и победа в нем придает уверенность. Вратарь у нас шикарно сыграл, немало выручил».

Сборная набрала 14 очков и лидирует в группе А. Команда обеспечила себе место в плей-офф.