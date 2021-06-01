Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Третьяк считает, что победа сборной России над Швецией поможет россиянам сформировать команду

00:01
Теги:

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б) на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Этот матч был как финал. Все-таки шведы — сильная команда, хотя в овертайме у нас два момента было, а у них — ни одного, — цитирует Третьяка ТАСС 31 мая. — В третьем периоде у них много моментов было, но такой хоккей я люблю — захватывающий, достойный.

Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, и победа в нем придает уверенность. Вратарь у нас шикарно сыграл, немало выручил».

Сборная набрала 14 очков и лидирует в группе А. Команда обеспечила себе место в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11522775

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Россия — Швеция: все голы матча
Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!
В пятый раз истории сборная из «большой шестерки» не попала в четвертьфинал ЧМ. Дважды это случалось с Россией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры