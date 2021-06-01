31 мая сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 3:2 Б.

У россиян отличились Антон Слепышев, Александр Барабанов и Владимир Тарасенко (победный буллит). В составе шведов забивали Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.

Сборная России вышла в плей-офф и занимает первое место в группе А (14 очков). Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф — она пятая (10).