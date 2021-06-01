Россия — Швеция: видеообзор матча чемпионата мира-2021
00:20
31 мая сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 3:2 Б.
У россиян отличились Антон Слепышев, Александр Барабанов и Владимир Тарасенко (победный буллит). В составе шведов забивали Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.
Сборная России вышла в плей-офф и занимает первое место в группе А (14 очков). Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф — она пятая (10).
Опрос
проголосовало: 255Все опросы
Чего добьется Россия на ЧМ-2021 по хоккею?
Читайте также
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю