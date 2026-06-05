Гашек раскритиковал обновленный формат Матча звезд НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал обновленный формат Матча звезд НХЛ.

Ранее лига анонсировала мини-турнир в рамках Матча звезд-2027, в котором сыграют 5 команд в формате «3 на 3». Команды будут разделены по гражданству: США, Канада, Швеция, Финляндия и «Остальной мир». В последнюю команду могут войти хоккеисты из России, Белоруссии вместе с игроками из Германии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Дании.

«Мы не можем допустить, чтобы заокеанская лига сделала и из чешских игроков полезных идиотов. Обязанность всех хоккейных ассоциаций, чьи игроки могли бы быть частью команды «Сборная мира», как можно скорее осудить эту очередную попытку НХЛ прорекламировать Россию», — цитирует Гашека РИА «Новости».

Мероприятие пройдет с 5 по 7 февраля на домашней арене «Айлендерс» в Элмонте, «ЮБС-Арене».