Нападающий «Монреаля» Кофилд стал обладателем «Леди Бинг Трофи»

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд получил награду «Леди Бинг Трофи», которая вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и высокого мастерства на льду.

25-летний форвард занял первое место в голосовании с 776 очками, информирует пресс-служба НХЛ. В борьбе за трофей он опередил нападающего Анже Копитара (602 очка) из «Лос-Анджелеса» и защитника Джейка Сандерсона (585 очков) из «Оттавы».

В сезоне-2025/26 Кофилд набрал 88 (51+37) очков в 81 матче и получил только 14 штрафных минут. Он стал первым хоккеистом «Канадиенс» за 36 лет, забросившим 50 шайб в одном розыгрыше регулярного чемпионата.

«Монреаль» заработал 106 очков и занял четвертое место в турнирной таблице «Востока». В плей-офф «Канадиенс» в финале конференции проиграли «Каролине» со счетом 1-4 в серии.

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