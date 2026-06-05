Нападающий «Каролины» Джарвис после победы над «Вегасом»: «Мы всегда возвращаемся»

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис прокомментировал победу над «Вегасом» (4:3 ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли-2026.

«Это было непросто. Мы отлично справились с контролем эмоций. Никогда не были слишком воодушевлены, никогда не падали духом. Просто продолжали отвечать, и это то, что я люблю в этой команде, — мы всегда возвращаемся. Это шаг в правильном направлении. Наше большинство сегодня нашло свою игру. Все началось со Стаала в третьем периоде: они просто принимали правильные решения, играли умно и агрессивно, и это сработало», — цитирует 24-летнего канадца AP.

В серии «Каролина» — «Вегас» ничья — 1-1.

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