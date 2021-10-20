Российский мегаталант дебютировал в НХЛ. Разбираем его первый матч

Егор Чинахов начинает покорение лучшей лиги мира.

Когда генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен в 2020-м потратил свой первый пик на Егора Чинахова, фанаты откровенно посмеивались над его решением и, глядя выпученными глазами на воспитанника «Авангарда», спрашивали: «Это вообще кто?» Но за один постдрафтовый сезон талантливый парень из Омска окреп, превратился в реальную угрозу на взрослом уровне, показал миру свой бросок, стал лидером родного «Авангарда», выиграл приз лучшему новичку сезона в КХЛ, и несколько месяцев назад ход лысого финна уже перестал казаться столь авантюрным.

По-настоящему узнать who is Yegor Chinakhov в Северной Америке смогли только в сентябре, когда 20-летний форвард приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и наколотил шесть шайб в трех матчах, а чуть позже вместе с другим топ-проспектом «Коламбуса» Коулом Силлинджером попал в основной ростер «Блю джекетс» по итогам тренировочного лагеря. Да, в мичиганском городке не было вратарей и защитников уровня НХЛ, и Егор доминировал на уровне сверстников. Но в лагерь новичков «Коламбуса» давненько не заглядывал парень, который смотрелся в нем настолько мощно.

Новый главный тренер команды «Блю джекетс» Брэд Ларсен на протяжении всего кемпа хвалил Егора за его игру без шайбы и отмечал, как быстро он адаптируется к системе «Жакетов». Впрочем, этой осенью Чинахов куда больше поразил всех своим броском. Дадите ему хоть чуть пространства и свободного времени, и он без промедления вложится по шайбе. И хорош Егор прежде всего тем, как быстро он готовит бросок — это умение отличает его от многих других пацанов с голой силой в руках.

— Я забиваю много голов непосредственно из зоны под воротами. Но Егор так быстро готовит бросок, что он может стрелять откуда угодно. Когда мы говорим о броске, то нужно учитывать силу, точность и быстроту его подготовки: последнее — самое важное из этого списка. Неважно, насколько силен ваш бросок, если вы не можете сделать его быстро — вратарь обязательно успеет среагировать на него. Когда мы отрабатывали выходы «два в одного», то абсолютно все знали, что он будет бросать сам. Но он делал это, как только оказывался примерно на вершине круга вбрасывания. Сумасшедший! Кто так делает? — восхищался омичом другой проспект «Жакетов» Карсон Мейер.

Поэтому неудивительно, что в Траверс-Сити его игра очаровывала не только партнеров и тренеров «Коламбуса», но и сторонних скаутов. Если верить Аарону Порцлайну из The Athletic, то, когда на небольшой арене играл «Коламбус», специально отведенный сектор для разведчиков наполнялся людьми в клубных куртках, и почти все они говорили, что пришли посмотреть на воспитанника «Авангарда».

В основном кемпе россиянина под опеку взяли Густав Нюквист и новоиспеченный капитан Бун Дженнер, с которыми он чаще всего выходил в третьем звене. Однако, в отличие от Силлинджера, сразу забронировавшего себя место в хлипкой центральной оси команды из Огайо, североамериканскую регулярку Чинахову пришлось начинать в АХЛ.

Егора ссылка в фарм-клуб не надломила, и уже в первом матче за «Кливленд» он своим монструозным кистевым казнил Хуго Альнефельта из «Сиракьюза». Все как рассказывал Мейер — получил скидку от партнера и с вершины правого круга вбрасывания в касание пульнул шайбу под ловушку шведу.

Yegor Chinakhov has been recalled by the Blue Jackets.



Here is a brief reminder of what he can do. ?#CBJ pic.twitter.com/jhtCc8LvgX — UK Blue Jackets (@UKBlueJackets) October 17, 2021

Не прошло и суток, как Чинахов после яркого старта в АХЛ был вызван обратно в «Коламбус», а спустя пару дней после скоротечной командировки дебютировал в НХЛ в гостевой встрече с «Детройтом».

Во многом вернуться в основу и сыграть в сегодняшнем матче с «Ред Уингз» выпускнику первого раунда помогла травма Макса Доми, вылетевшего на несколько недель из-за перелома ребер. Именно разыгравшегося канадца этой ночью Егор заменил во втором звене, где центрит Джек Рословик.

Причем забить дебютный гол за «Коламбус» он мог уже в первом периоде. Наверняка Егор еще долго будет помнить свой бросок, который вполне мог развернуть игру в столице Мичигана по совершенно другому сценарию. На 15-й минуте Рословик вместе с Чинаховым улетели в контратаку, и американец здорово отдал сибиряку на дальнюю штангу, но тот с метра не сумел поднять шайбу над щитком Томаса Грайсса.

Thomas Greiss denies Yegor Chinakhov of his first NHL goal #LGRW pic.twitter.com/bYDqAo5PgF — Nolan Bianchi (@nolanbianchi) October 20, 2021

Всего в матче с «Крыльями» Чинахов провел на льду 12 минут, за которые успел нанести четыре броска и словить «минус один» в показатель полезности. Злым гением для россиянина стал 19-летний швед Лукас Рэймонд — тот самый, который два года назад в финале ЮЧМ похоронил сборную России своим хет-триком и лишил Егора золотых медалей. В середине третьего периода обладатель Кубка Гагарина недоглядел за праворуким вингером «Детройта» и не помешал тому забросить первую шайбу в НХЛ.

Here it is.



Lucas Raymond's first career NHL goal!#LGRW pic.twitter.com/OQc4hPWqGX — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 20, 2021

Примечательно, что после этого Ларсен не усадил бывшего «Ястреба», а дал ему сыграть еще пару смен в ситуации, когда «Коламбусу» нужно было сравнивать, и на пресс-конференции ни слова не сказал про помарку в моменте с первой пропущенной. Тем более что в данном эпизоде куда больше претензий должно быть к паре защитников Пик — Харрингтон.

— Чинахов неплохо отыграл сегодня, постоянно был в движении. Рословик недурно подыгрывает ему, и если он будет прибавлять, то, вероятно, уже скоро забросит свою первую шайбу. Для своего первого матча в НХЛ он выглядел очень ярко, — достаточно высоко оценил дебют своего новичка коуч «Коламбуса».

Мощный бросок Чинахова pic.twitter.com/ffDXPz5BDb — Krusty Krab (@KrustyK34377291) October 20, 2021

Дебют наследника Черепанова сложно назвать цельным. Но прошлой ночью Егор точно не был инородным телом во второй тройке «Блю джекетс». Со своими габаритами он уверенно чувствовал себя в силовой борьбе и у бортов, а главное — не обращал внимания на авторитет партнеров и не стеснялся бросать. Теперь осталось привыкнуть к энхаэловскому темпу и научиться быстрее принимать решения в цейтноте. Учитывая, что Доми выбыл на 2-4 недели и у «Коламбуса» после потери канадца просел правый фланг, Чинахова вряд ли отправят обратно в АХЛ. А значит, шансы забросить свою дебютную шайбу за «Жакетов» в октябре у него еще будут.