Российский мегаталант дебютировал в НХЛ. Разбираем его первый матч
Когда генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен в 2020-м потратил свой первый пик на Егора Чинахова, фанаты откровенно посмеивались над его решением и, глядя выпученными глазами на воспитанника «Авангарда», спрашивали: «Это вообще кто?» Но за один постдрафтовый сезон талантливый парень из Омска окреп, превратился в реальную угрозу на взрослом уровне, показал миру свой бросок, стал лидером родного «Авангарда», выиграл приз лучшему новичку сезона в КХЛ, и несколько месяцев назад ход лысого финна уже перестал казаться столь авантюрным.
По-настоящему узнать who is Yegor Chinakhov в Северной Америке смогли только в сентябре, когда 20-летний форвард приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и наколотил шесть шайб в трех матчах, а чуть позже вместе с другим топ-проспектом «Коламбуса» Коулом Силлинджером попал в основной ростер «Блю джекетс» по итогам тренировочного лагеря. Да, в мичиганском городке не было вратарей и защитников уровня НХЛ, и Егор доминировал на уровне сверстников. Но в лагерь новичков «Коламбуса» давненько не заглядывал парень, который смотрелся в нем настолько мощно.
Новый главный тренер команды «Блю джекетс» Брэд Ларсен на протяжении всего кемпа хвалил Егора за его игру без шайбы и отмечал, как быстро он адаптируется к системе «Жакетов». Впрочем, этой осенью Чинахов куда больше поразил всех своим броском. Дадите ему хоть чуть пространства и свободного времени, и он без промедления вложится по шайбе. И хорош Егор прежде всего тем, как быстро он готовит бросок — это умение отличает его от многих других пацанов с голой силой в руках.
— Я забиваю много голов непосредственно из зоны под воротами. Но Егор так быстро готовит бросок, что он может стрелять откуда угодно. Когда мы говорим о броске, то нужно учитывать силу, точность и быстроту его подготовки: последнее — самое важное из этого списка. Неважно, насколько силен ваш бросок, если вы не можете сделать его быстро — вратарь обязательно успеет среагировать на него. Когда мы отрабатывали выходы «два в одного», то абсолютно все знали, что он будет бросать сам. Но он делал это, как только оказывался примерно на вершине круга вбрасывания. Сумасшедший! Кто так делает? — восхищался омичом другой проспект «Жакетов» Карсон Мейер.
Поэтому неудивительно, что в Траверс-Сити его игра очаровывала не только партнеров и тренеров «Коламбуса», но и сторонних скаутов. Если верить Аарону Порцлайну из The Athletic, то, когда на небольшой арене играл «Коламбус», специально отведенный сектор для разведчиков наполнялся людьми в клубных куртках, и почти все они говорили, что пришли посмотреть на воспитанника «Авангарда».
В основном кемпе россиянина под опеку взяли Густав Нюквист и новоиспеченный капитан Бун Дженнер, с которыми он чаще всего выходил в третьем звене. Однако, в отличие от Силлинджера, сразу забронировавшего себя место в хлипкой центральной оси команды из Огайо, североамериканскую регулярку Чинахову пришлось начинать в АХЛ.
Егора ссылка в фарм-клуб не надломила, и уже в первом матче за «Кливленд» он своим монструозным кистевым казнил Хуго Альнефельта из «Сиракьюза». Все как рассказывал Мейер — получил скидку от партнера и с вершины правого круга вбрасывания в касание пульнул шайбу под ловушку шведу.
Не прошло и суток, как Чинахов после яркого старта в АХЛ был вызван обратно в «Коламбус», а спустя пару дней после скоротечной командировки дебютировал в НХЛ в гостевой встрече с «Детройтом».
Во многом вернуться в основу и сыграть в сегодняшнем матче с «Ред Уингз» выпускнику первого раунда помогла травма Макса Доми, вылетевшего на несколько недель из-за перелома ребер. Именно разыгравшегося канадца этой ночью Егор заменил во втором звене, где центрит Джек Рословик.
Причем забить дебютный гол за «Коламбус» он мог уже в первом периоде. Наверняка Егор еще долго будет помнить свой бросок, который вполне мог развернуть игру в столице Мичигана по совершенно другому сценарию. На 15-й минуте Рословик вместе с Чинаховым улетели в контратаку, и американец здорово отдал сибиряку на дальнюю штангу, но тот с метра не сумел поднять шайбу над щитком Томаса Грайсса.
Всего в матче с «Крыльями» Чинахов провел на льду 12 минут, за которые успел нанести четыре броска и словить «минус один» в показатель полезности. Злым гением для россиянина стал 19-летний швед Лукас Рэймонд — тот самый, который два года назад в финале ЮЧМ похоронил сборную России своим хет-триком и лишил Егора золотых медалей. В середине третьего периода обладатель Кубка Гагарина недоглядел за праворуким вингером «Детройта» и не помешал тому забросить первую шайбу в НХЛ.
Примечательно, что после этого Ларсен не усадил бывшего «Ястреба», а дал ему сыграть еще пару смен в ситуации, когда «Коламбусу» нужно было сравнивать, и на пресс-конференции ни слова не сказал про помарку в моменте с первой пропущенной. Тем более что в данном эпизоде куда больше претензий должно быть к паре защитников Пик — Харрингтон.
— Чинахов неплохо отыграл сегодня, постоянно был в движении. Рословик недурно подыгрывает ему, и если он будет прибавлять, то, вероятно, уже скоро забросит свою первую шайбу. Для своего первого матча в НХЛ он выглядел очень ярко, — достаточно высоко оценил дебют своего новичка коуч «Коламбуса».
Дебют наследника Черепанова сложно назвать цельным. Но прошлой ночью Егор точно не был инородным телом во второй тройке «Блю джекетс». Со своими габаритами он уверенно чувствовал себя в силовой борьбе и у бортов, а главное — не обращал внимания на авторитет партнеров и не стеснялся бросать. Теперь осталось привыкнуть к энхаэловскому темпу и научиться быстрее принимать решения в цейтноте. Учитывая, что Доми выбыл на 2-4 недели и у «Коламбуса» после потери канадца просел правый фланг, Чинахова вряд ли отправят обратно в АХЛ. А значит, шансы забросить свою дебютную шайбу за «Жакетов» в октябре у него еще будут.
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