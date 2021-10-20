Овечкин подвинул в историческом списке еще одну канадскую легенду. А по голам в пустые выше его только Гретцки

Александр отметил юбилей в 1200 матчей в НХЛ.

В своем 1200-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ (115-й результат в истории) Александр Овечкин против «Колорадо» (6:3) записал на свой счет 734-й гол и сделал очередной шаг к вечному снайперскому рекорду лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки. Но если от первого места российского форварда отделяет 160 шайб, то от занимающего четвертое место Бретта Халла — семь, а от замыкающего тройку лучших Яромира Ягра — 31.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Овечкин в 40-й раз в карьере поразил пустые ворота соперника и сравнялся по этому показателю со словаком Марианом Хоссой. Лучший результат и в этой номинации принадлежит Гретцки, который забросил в покинутую голкипером рамку 56 шайб. Кстати, по проценту голов в пустые ворота (5,45%) капитан «Вашингтона» уступает и Гретцки, и Хоссе, превосходя Марио Лемье, Джерома Игинлу и Брайана Троттье. Нужно также отметить Брэда Маршана из «Бостона», который более 9 процентов своих голов забил в оставленные голкипером ворота.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

Кроме Овечкина, более 20 голов в пустые ворота забили три российских игрока — Павел Буре, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. Примерно в одно время с Ови отличился и Владислав Наместников, вошедший в отечественные топ-10. Кстати, форвард «Детройта» в пустые ворота забросил почти 12 процентов своих голов. У Андрея Свечникова, кстати, этот показатель близок к 18 процентам.

Лидеры по голам в пустые ворота среди россиян.

Вместе с тем Овечкин поднялся на 33-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, подвинув выдающегося канадца Жильбера Перро. От попадания в европейскую тройку (третий сейчас Яри Курри) Овечкина сейчас отделяет 72 очка, а вот от топ-10 — аж 264. Среди действующих игроков капитан «Вашингтона» идет вторым, на одно очко опережая Сидни Кросби и на 203 отставая от суперветерана «Флориды» Джо Торнтона.