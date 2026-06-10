ЦСКА обменял нападающего Абрамова в «Амур»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов перешел в «Амур» в результате обмена, сообщила пресс-служба столичного клуба. Армейцы получили за 28-летнего хоккеиста денежную компенсацию.

Абрамов выступал за ЦСКА с сезона-2021/22. С армейским клубом форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

В сезоне-2025/26 Абрамов набрал 25 (11+14) очков в 63 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 9 играх Кубка Гагарина форвард забросил 1 шайбу и отдал 3 результативные передачи.

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