Зборовский интересен московскому «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский находится в сфере интересов московского «Динамо».

В прошедшей регулярке хоккеист принял участие в 29 встречах и набрал 6 (1+5) очков. В плей-офф на счету защитника 6 матчей и 2 (1+1) результативных действия.

29-летний защитник играет за «Автомобилист» с 2020 года. Ранее он выступал в «Торпедо» и «Сочи».