Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров вернулся в Уфу после лечения в Германии

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров вернулся в Уфу после лечения в Германии.

Хоккеист опубликовал у себя в Telegram-канале видео, в котором показано, что он вернулся в расположение клуба, встретился с одноклубниками и персоналом команды.

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона. У 20-летнего россиянина диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

В сезоне-2021/22 Амиров набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах за «Салават Юлаев». В 2020 году «Торонто» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером.